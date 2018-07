Otávio volta a treinar e pode ser opção no Inter O Internacional poderá ter um reforço para enfrentar o Botafogo, domingo, no Rio, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meia-atacante Otávio, que estava afastado por lesão, participou do treino da equipe reserva nesta terça-feira, na primeira atividade da semana, e poderá até começar como titular no Maracanã.