Otero e Gabriel sofrem lesões e desfalcam Atlético-MG contra o Botafogo

O técnico Roger Machado precisará lidar com dois desfalques de última hora no Atlético-MG para o duelo com o Botafogo, domingo, no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro: o zagueiro Gabriel e o meia venezuelano Otero.

Desgastado pela sequência de jogos e pela viagem à Bolívia no meio de semana, quando perdeu para o Jorge Wilstermann por 1 a 0, pela Copa Libertadores, o Atlético Mineiro não pôde sequer relacionar os dois jogadores.

Com uma fadiga muscular, Gabriel foi poupado da lista divulgada neste sábado e trouxe sérios problemas para Roger, que já não conta com os zagueiros Leonardo Silva, Erazo e Felipe Santana, todos lesionados. A zaga, assim, deve ser formada por Bremer e Matheus Mancini - Jesiel seria a outra opção.

Já o meia Otero sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no treino deste sábado e também está fora do jogo. O Atlético Mineiro, contudo, não detalhou a gravidade da contusão do reserva do seu elenco.

O lateral-direito Marcos Rocha, por outro lado, está recuperado de uma lesão no tendão da coxa esquerda, foi relacionado e deve iniciar o duelo. E o atacante Robinho, que estava cotado para ser poupado, também viajará com a delegação atleticana, podendo ser aproveitado por Roger.

Confira os relacionados do Atlético Mineiro:

Goleiros: Victor e Uilson.

Laterais: Marcos Rocha, Fábio Santos, Alex Silva, Danilo e Leonan.

Zagueiros: Matheus Mancini, Jesiel e Bremer.

Volantes: Rafael Carioca, Adilson, Elias, Roger Bernardo e Yago.

Meias: Cazares, Marlone e Valdívia.

Atacantes: Robinho, Fred e Rafael Moura.