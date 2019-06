Otero exalta experiência no futebol saudita e já projeta títulos no Atlético-MG

De volta ao Atlético Mineiro, o meia Otero exaltou nesta quarta-feira a experiência adquirida no futebol da Arábia Saudita e já prometeu títulos à torcida. O jogador passou um ano emprestado ao Al Wehda, que não quis exercer o direito de compra.

"Ganhei uma experiência importante na minha vida, na minha carreira. E estou aqui para somar e ajudar o clube a conquistar títulos. Venho para trabalhar, com humildade, como sempre fiz, assim vai continuar sendo o meu trabalho", disse o meio-campista venezuelano.

Ele voltou aos trabalhos com o Atlético na segunda-feira, quando a delegação atleticana se reapresentou para a sequência da temporada, após folga em razão da interrupção do Brasileirão, causada pela disputa da Copa América, no Brasil.

"Estou muito feliz por estar de volta ao Atlético. Agradeço, primeiramente, à massa atleticana, pelo carinho e apoio que sempre recebi nesse ano que fiquei fora e, agora, essa recepção maravilhosa que tive dos meus companheiros. Estou muito feliz por isso e espero dar muitas alegrias para a torcida", comentou.

Otero prometeu intensificar os trabalhos nos próximos dias para recuperar rapidamente o ritmo de jogo. "Agora, é entrar no ritmo de jogo dos meus companheiros e, depois, fazer o meu trabalho para ajudar os meus companheiros a ganharem esses jogos tão importantes para o clube", projetou.

REFORÇO

Otero não será o único reforço atleticano na retomada do Brasileirão. Nesta quarta, a Chapecoense anunciou o empréstimo do atacante Bruno Silva, de apenas 19 anos, ao clube mineiro. Segundo o clube catarinense, o vínculo será até 31 de janeiro de 2020, com opção de compra de 50% dos direitos do jogador. O salário será pago integralmente pelo Atlético, que ainda não oficializou a contratação.