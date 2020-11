Otero retorna ao Corinthians após Eliminatórias e Ramiro continua como dúvida

O meia-atacante Otero está de volta ao Corinthians. Após defender a Venezuela em dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo, ele retomou a rotina de treinos no CT Joaquim Grava, assegurando presença no duelo com o Grêmio, domingo, na Neo Química Arena, pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mas se Otero está de volta, o técnico Vagner Mancini ainda não sabe se poderá utilizar o meia Ramiro. Autor da assistência para o gol do time na derrota por 2 a 1 para o Atlético Mineiro, ele torceu o tornozelo no mesmo duelo.

Desde então, tem realizado tratamento sob supervisão dos fisioterapeutas do Corinthians. Se Ramiro não tiver condições de enfrentar o seu ex-clube, Mancini deverá optar entre Everaldo ou Jonathan Cafú para compor o meio-campo corintiano no próximo domingo.

Já quem segue de fora é o atacante argentino Boselli, que nesta quinta-feira apenas fez tratamento para um lombalgia no CT corintiano, enquanto Mancini comandava um treino coletivo.

Com a dúvida sobre Ramiro, o Corinthians deve enfrentar o Grêmio com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Marllon, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier e Luan; Ramiro (Everaldo ou Jonathan Cafú), Matheus Davó e Otero.

O Corinthians é o 13.º colocado do Brasileirão, com 25 pontos. O time ainda vai treinar mais duas vezes antes do duelo com o Grêmio.