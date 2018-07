Otimismo prevalece e todos acham que vão avançar de fase no Grupo E

SÃO PAULO - A confiança predomina no Grupo E. Todos acreditam ser possível avançar às oitavas na chave. A diferença é que franceses e suíços, os favoritos, adotam discursos mais conservadores, pregando respeito aos oponentes, enquanto equatorianos e hondurenhos, mais otimistas, avisam que podem surpreender e passar de fase na Copa do Mundo de 2014.

Depois de quase ficarem pelo caminho após um 2 a 0 contra da Ucrânia no jogo de ida da repescagem, a França viu os deuses do futebol darem uma mão. Ela escapou dos rivais mais temidos e de quebra virou ampla favorita ao primeiro posto do grupo.

Mesmo com tamanha vantagem sobre os demais rivais, nada de cantar vitória antes da hora. “Os jogos têm de ser jogados. O grupo é bastante acessível, poderíamos ter caído em uma chave mais forte, mas não dá para cantar vitória antes”, afirma o zagueiro Mathieu Debuchy. “A Suíça tem jogadores talentosos, o Equador também. Honduras não sei, porém é uma Copa do Mundo e todos estarão 100%. Dizem que já estaremos no mata-mata, mas será difícil.”

O goleiro Lloris, capitão da seleção, ficou aliviado por fugir das potências. Porém, nada de menosprezar quem vem pela frente. “Foi um sorteio bastante favorável quando você vê as outras chaves. Agora é provar dentro de campo”, enfatiza. “Não sei muito sobre os adversários, principalmente sobre Honduras. Contudo, devemos ter cuidado já que todos estarão muito motivados, não existem equipes pequenas, vão jogar a 200%, mas temos nossas ambições.”

FAVORITISMO FRANCÊS

Cabeça de chave, a Suíça fez questão de logo jogar o favoritismo ao primeiro lugar para os franceses. Sem, claro, tirar seus méritos. “A França tem um nome, Franck Ribéry, que pode fazer a diferença. Temos de encontrar ideias para neutralizá-lo. Ele mereceu ser eleito o melhor jogador europeu e merece ser eleito o melhor do mundo”, engrandece o craque dos Bleus o técnico suíço Ottmar Hitzfeld. “Não acho que esta fase de grupos será um passeio simples. Equador e Honduras são fortes tecnicamente e taticamente. Os franceses são os favoritos do Grupo E , precisamos alcançá-los com o confronto direto.”

Já o meia Stocker não escondeu sua felicidade após o sorteio. “É claro que estou contente com este grupo, realmente é possível passar, mas será muito, muito difícil. Se jogarmos bem, é possível avançar.”

Discurso parecido tem o goleiro Benaglio. “Poderia ter sido pior. A França é uma equipe que, exceto na última Copa, ainda permanece fazendo um bom papel. Com seus talentos individuais, eles são os favoritos no nosso grupo. Quanto a Honduras, nós não temos as melhores lembranças da última Copa (0 a 0). O Equador é desconhecido, mas isso não quer dizer que é um oponente fácil. No entanto, acho que podemos chegar na fase eliminatória.”

ABRAM ALAS

Apontado como o possível candidato para desbancar um dos europeus, o Equador é só otimismo. “É um grupo bastante acessível e temos a esperança de obter bons resultados e avançar”, discursa Carlos Villacís, vice-presidente da Federação Equatoriana de Futebol.

O ex-técnico do Equador, Julio César Rosero, também bradou o lema de que a seleção tem tudo para avançar. “Todas as partidas serão bastante complicadas, mas creio que o Equador está pronto para corresponder dentro de um grupo muito equilibrado. A seleção tem capacidade para passar de fase.”

Teoricamente a seleção com menos chances na chave, Honduras não baixa a guarda. Pelo contrário. Também tem fé no que seria “um milagre.” “Temos potencial para nos classificarmos. É indiscutível que a França é a favorita, entretanto nós podemos superar a Suíça e o Equador”, garante o atacante Jona. “Não temos nada a perder e podemos dificultar para a França”, observa, já projetando o duelo de estreia.

“Honduras tem a gana de conquistar o mundo e fazer um bom papel no Mundial. Minha meta pessoal não é vir e só jogar três partidas. Quero que a equipe busque outras coisas”, esbanja otimismo o técnico Luis Fernando Suárez. “Temos um a equipe potente, cheio de ambições e querendo crescer.”