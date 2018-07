'Otimista', Oswaldo vê Santos em ascensão no Campeonato Brasileiro

A derrota para o Corinthians no clássico deste domingo na Vila Belmiro não abalou Oswaldo de Oliveira. Para o treinador, o time do Santos está mostrando evolução a cada rodada e deve fazer uma "boa linha de chegada" na reta final do Brasileirão.

"Estamos formando a equipe. As coisas vêm acontecendo durante a competição e os jogadores estão amadurecendo durante o campeonato. Acho que o nosso caminho é muito otimista", comentou o técnico, após perder por 1 a 0 do rival.

Na sua avaliação, a postura dos jogadores, tanto na derrota quanto na vitória, o encoraja a sonhar alto na competição. "De qualquer maneira, eu tenho visto o Santos pressionando, mesmo na derrota e contra adversários de muita qualidade. Acredito que, com a evolução dos nossos jogadores, vamos fazer uma boa linha de chegada", afirmou.

Oswaldo aposta principalmente na evolução de Leandro Damião, que ainda não convenceu na equipe. Recuperado de lesão, o atacante foi titular no domingo, sem maior sucesso. No entanto, é visto com potencial de crescimento por causa da chegada de Robinho. Com características de armador, Robinho poderia ser o parceiro que faltava para Damião crescer em campo.

Com a dupla de ataque, o time santista terá um bom teste pela frente na próxima rodada. A equipe vai duelar com o líder Cruzeiro, melhor time do Brasileirão até agora, domingo, no Mineirão. O Santos soma 20 pontos e ocupa o nono lugar da tabela.