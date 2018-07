Otimista, Paulo Miranda inicia fisioterapia no São Paulo Submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo na última quinta-feira, o zagueiro Paulo Miranda iniciou os trabalhos de fisioterapia no Reffis nesta sexta. A previsão de afastamento é de quatro a seis semanas, mas o jogador não esconde o otimismo e acredita que pode voltar a atuar pelo São Paulo antes deste período.