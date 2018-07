Otimista, Pékerman não pensa em eliminação da Colômbia: 'Viemos fazer mais'

O treinador José Pékerman acredita que não há favorito no confronto decisivo entre Colômbia e Senegal, que vão se enfrentar a partir das 11 horas (de Brasília) desta quinta-feira, em Samara. Um Mundial após alcançar as quartas de final, em 2014, no Brasil, o técnico argentino admite que será um fracasso se a seleção comandada por ele não passar de fase, mas crê na conquista da vaga.

"Viemos para fazer mais, não seria um bom resultado cair agora. Mas não nos passa isso pela cabeça, estamos otimistas", disse Pékerman em coletiva de imprensa concedida nesta quarta-feira, em Samara. "Nosso pensamento é positivo pelo que apresentamos contra a Polônia e porque nosso ânimo está alto", completou o técnico da Colômbia, que vem de triunfo por 3 a 0 sobre a seleção polonesa, no domingo, em Kazan.

O jogo tem caráter quase eliminatório, embora exista uma pequena chance de as duas seleções se classificarem no Grupo H, caso elas empatem e a já eliminada Polônia vença o Japão. "É uma partida decisiva e é uma vitória que assegura nossa classificação. Não há favorito", resumiu o treinador.

Sobre a seleção adversária, o argentino foi só elogios. "Sabíamos antes do Mundial que Senegal era muito forte, tanto o coletivo como o individual. Jogam como europeus. Contra Japão e Polônia, cumpriram muito bem o que planejaram. Precisamos encontrar os pontos fracos deles. Será um duelo de muita intensidade e muito competitivo", afirmou.

Para o confronto, a Colômbia terá um desfalque. "Abel (Aguilar) não tem nada grave, mas para essa partida devemos preservá-lo. Já o David (Ospina) está em total condição. Recuperou-se, foi só um choque sofrido na última partida", relatou o treinador argentino, à frente da Colômbia desde 2012.

Volante, Aguilar sofre com um edema no músculo adutor da coxa esquerda, responsável por tirá-lo do jogo contra a Polônia aos 31 minutos do primeiro tempo. O meio-campista foi um reserva não utilizado da Colômbia na derrota por 2 a 1 para o Japão, no dia 19, em Saransk.