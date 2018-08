Otimista, Renan prevê seleção mais experiente e forte no Mundial de Vôlei

O técnico Renan Dal Zotto está confiante em um bom desempenho da seleção brasileira masculina no Mundial, que será disputado a partir de setembro, na Itália e na Bulgária. O treinador acredita em uma boa campanha em razão do tempo de preparação do time e do retorno de jogadores importantes ao elenco.

Recuperado de lesão que o tirou da fase final da Liga das Nações, Lipe é um dos jogadores que está de volta. "Com a experiência de alguns, como o Lipe, que está retornando, já praticamente 100% e vai ajudar bastante, e a experiência que os jovens já tiveram na Liga das Nações, tenho certeza que vamos chegar bem no Mundial. E, mais do que tudo, com o tempo de preparação, que é algo que sempre nos alimentou para chegarmos bem nas competições", comemorou o treinador.

Ao contrário da Liga das Nações, competição em que o Brasil terminou na quarta colocação, o elenco está praticamente completo e tem um mês e meio para fazer uma boa preparação para o torneio, como ressaltou o treinador.

"Agora, com esse período, não tenho a menor dúvida que chegaremos bem ao Campeonato Mundial. Os jogadores mais jovens tiveram oportunidade durante a Liga das Nações, jogaram, pegaram experiência e agora estão treinando para fortalecer, ganhar cada vez mais confiança e nos ajudarem junto aos mais experientes", afirmou.

A equipe se prepara no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema, região dos Lagos do Rio. A estreia no Mundial será em 12 de setembro, diante do Egito, em Ruse, na Bulgária. Depois, os brasileiros encararão França, Holanda, Canadá e China na primeira fase do torneio.

"Temos certeza que oito times são principais candidatos. Mas, para chegar ao título, tem que passar por todos. Vamos encarar jogo a jogo e cada um deles é muito duro. A Liga das Nações provou isso. Agora, no Mundial, pretendemos já na primeira fase fazer uma boa campanha, já que leva o resultado para a segunda. É importante começar bem", destacou o técnico.

Na preparação brasileira para a competição estão previstos três amistosos contra a Holanda. Os jogos serão nos dias 18, 20 e 22 de agosto, em Brasília, Manaus e Belém, respectivamente.