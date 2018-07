Otimista, time chinês ainda nega acordo com Anelka O Shangai Shenhua afirmou nesta sexta-feira que espera para segunda-feira a decisão do atacante Nicolas Anelka, do Chelsea, sobre a proposta feita pelo clube chinês para contratá-lo. A diretoria da equipe se negou a confirmar as informações do jornal esportivo francês L''Equipe de que o jogador já teria selado um acordo com o clube.