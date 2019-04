Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para as decisões que vem na sequência.

Corinthians: Mesmo com vantagem, Carille opta por força máxima contra o Ceará

O Corinthians enfrenta o Ceará nesta quarta-feira, às 21h30, em Itaquera com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença que garante vaga à quarta fase da Copa do Brasil. Mesmo com a vantagem e mesmo com uma maratona de jogos, o técnico Fábio Carille optou por mandar força máxima - a exceção é o zagueiro Manoel, machucado, que dará lugar a Marllon.

São Paulo: O primeiro dia de treinamento do técnico Cuca

O primeiro dia de treinamentos do técnico Cuca no São Paulo foi marcado por descontração com o elenco, o 'perdão' ao goleiro Jean, que foi reintegrado ao elenco, e treinos específicos para aprimorar as finalizações.

Palmeiras: Apesar das reclamações, torcida vive expectativa pelo Paulista

Em pé de guerra com a Federação Paulista de Futebol (FPF), o Palmeiras se prepara para a reta decisiva do Campeonato Paulista movido pela expectativa da torcida. Até a tarde desta terça-feira foram vendidos 34 mil ingressos para a semifinal com o São Paulo, no próximo domingo, sinal de que o público alviverde sonha com novo triunfo sobre o maior freguês do Allianz Parque.

Podcast Santos FC: Santos mostra dificuldades diante do Corinthians

Mais um podcast na área para falar sobre as péssimas atuações do Santos contra o Corinthians no Paulistão, e qual deve ser o pensamento do time para a segunda partida.