Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para as decisões que vem na sequência.

Corinthians: Apenas uma semana livre para treinar até a parada da Copa América

O Campeonato Brasileiro ainda nem começou e o Corinthians já sofre por causa da maratona de jogos. Por causa da sequência de partidas da reta final do Campeonato Paulista e da quarta fase da Copa do Brasil, o elenco treinou nesta sexta-feira sem seis jogadores: Fagner, Henrique, Danilo Avelar, Junior Urso, Gustagol e Boselli. E as dificuldades devem continuar até a parada para a Copa América de 2019. O último jogo do Corinthians antes da pausa será o clássico com o Santos, dia 12 de junho. Até lá, o time fará 13 jogos entre Brasileirão, oitavas de final da Copa do Brasil e segunda fase da Copa Sul-Americana.

Palmeiras: Time inicia busca pelo undecacampeonato

O Palmeiras estreia domingo contra o Fortaleza, no Allianz Parque, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro. Depois de dez títulos, a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari volta a se utilizar do rodízio de titulares para manter o nível competitivo e ir em busca da 11ª taça, ou seja, do undecacampeonato.

Santos FC: Santos estreia no Brasileirão sob desconfiança

Mais um podcast na área para falar sobre a má atuação do Santos diante do Vasco pela Copa do Brasil, o que gerou uma certa desconfiança em relação ao desempenho do time no Campeonato Brasileiro.

São Paulo FC: Pato é a estrela do Tricolor no Brasileirão

Alexandre Pato é a grande estrela do São Paulo na rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo, sábado (27), às 16h, no Morumbi. O atacante teve a sua inscrição regularizada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Cuca para a estreia no Nacional. Tchê Tchê e Vitor Bueno, outros reforços da equipe, também deverão jogar.