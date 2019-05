Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para as decisões que vem na sequência.

Corinthians: Time encara pela terceira vez Chapecoense em 15 dias

Depois de eliminar a Chapecoense na Copa do Brasil, o Corinthians volta a encarar a equipe catarinense nesta quarta-feira, às 16h, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Para a partida, Fábio Carille deverá repetir a escalação da derrota na estreia para o Bahia, pois segue sem quatro de seus titulares por lesão.

Palmeiras: Transmissão sem TV para partida contra o CSA

O jogo entre CSA e Palmeiras, nesta quarta-feira, em Maceió, pelo Campeonato Brasileiro, vai trazer para o público uma novidade. O encontro não terá exibição ao vivo em nenhum canal de televisão. O torcedor terá de acompanhar transmissões pelo rádio para ter informações sobre os lances. Apesar disso, o clube alviverde continua em negociação com a Globo para resolver o impasse nos direitos de transmissão.

Santos: Time surpreende no início do Brasileirão

Alô torcedor do Peixe!!! Mais um podcast na área para falar sobre a boa atuação do Santos contra o Grêmio na estreia do Campeonato Brasileiro. Com um esquema diferente, e a entrada de reservas, Sampaoli conseguiu surpreender no sul do país.

São Paulo: Cuca mantém escalação diante do Goiás para tentar 2ª vitória

O técnico Cuca vai manter a escalação para aperfeiçoar o entrosamento e o esquema tático da equipe, baseados na intensidade e na velocidade. Após vitória sobre o Botafogo, time busca triunfo fora de casa, diante do Goiás. O volante Tchê Tchê será peça fundamental no estilo dinâmico que o treinador quer implementar.