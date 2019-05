Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Carille tem semana livre para tentar recuperar jogadores

Depois de uma desgastante maratona de jogos com finais do Paulistão, mata-mata da Copa do Brasil e as rodadas iniciais do Brasileirão, o técnico Fábio Carille finalmente terá uma semana inteira livre para treinar o Corinthians. O time que entrará em campo no sábado contra o Grêmio deverá contar com a volta de três jogadores que estavam no departamento médico: Henrique, Danilo Avelar e Junior Urso.

Palmeiras: Olho na Libertadores na quarta e na segunda

O torcedor do Palmeiras tem compromisso com o time pela Copa Libertadores na quarta-feira e também na próxima segunda-feira. Além de enfrentar o San Lorenzo, no Allianz Parque, o clube terá de ter atenção ao sorteio da segunda-feira, no Paraguai, quando vai conhecer o adversário na próxima fase. A tendência é a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari não ter vida fácil.

São Paulo: Tricolor reencontra Rogério Ceni

Após o empate por 1 a 1 com o Flamengo, o São Paulo se prepara para enfrentar o Fortaleza do técnico Rogério Ceni, domingo, no Ceará. Será a primeira vez que o ex-goleiro jogará contra o seu ex-clube. Para o jogo no Castelão, o atacante Alexandre Pato, com uma contusão na região cervical, é dúvida.

Santos: Vacilos podem custar caro para o peixe

Mais um podcast na área para falar sobre a partida entre Santos e CSA, que teve pouca criatividade do time alvinegro e terminou empatado. Um time que tem grandes aspirações não pode perder ponto contra equipes tecnicamente mais frágeis.