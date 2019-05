Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: 'Compensaria o clube continuar alugando o Pacaembu', diz especialista

A Arena Corinthians completou cinco anos nesta sexta-feira com uma dívida de R$ 1,1 bilhão. Em entrevista para o Estado, Amir Somoggi, sócio-diretor da empresa da marketing esportivo, Sports Value, fez uma análise sobre as finanças do estádio. Para ele, o modelo atual é inviável a ponto de dizer que compensaria o clube continuar alugando o Pacaembu.

Palmeiras: Quem seria o adversário melhor para as oitavas?

Classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras vive agora a expectativa de saber qual será o adversário na próxima fase. Mesmo com a melhor campanha da competição, o time do técnicos Luiz Felipe Scolari sabe que dificilmente vai escapar de uma partida complicada nesta abertura do mata-mata.

Santos: Time tem obrigação de vencer o Vasco

Mais um podcast na área para falar sobre a necessidade do Santos em vencer equipes que estão abaixo tecnicamente, como é o caso do Vasco, na próxima rodada do Brasileirão. Ouça no player abaixo.

São Paulo: Time desafia Rogério Ceni em Fortaleza

O São Paulo enfrenta o Fortaleza, neste domingo, às 19 horas, na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Pela primeira vez, o ídolo tricolor vai enfrentar o seu ex-clube. O técnico técnico Cuca confirmou que o zagueiro Walce será titular no São Paulo. O jovem de 20 anos será o substituto de Anderson Martins, que tem dores no tornozelo direito. Walce fará o seu segundo jogo pela equipe tricolor.