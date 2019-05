Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Basílio pede Love na vaga de Boselli e relembra duelos com o Flamengo

Basílio, o Pé de Anjo, conversou com o Estado sobre o confronto do Corinthians com o Flamengo nesta quarta-feira, às 21h30, na Arena em Itaquera, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Para o autor do gol na decisão do Paulista de 1977, gol que tirou o clube da fila de 23 anos sem títulos, o técnico Fábio Carille deveria começar em campo com um trio ofensivo formado por Mateus Vital, Vagner Love e Clayson. O ex-jogador também relembrou como era duro enfrentar o Flamengo e que mantém até hoje amizade com o elenco rubro-negro daquela época.

Palmeiras: Um raio-x sobre o Godoy Cruz, o rival na Libertadores

O Palmeiras conheceu na última segunda-feira quem será o próximo rival na Copa Libertadores. O Godoy Cruz, da Argentina, será o rival nas oitavas de final e vai oferecer obstáculos como a tradição do futebol do país vizinho, e o frio da cidade de Mendoza. Pelo menos até o encontro, no fim de julho, o técnico Luiz Felipe Scolari terá tempo para preparar o time, com direito a participar possivelmente de um torneio amistoso.

Santos: Time se credencia à conquista do Brasileirão

Mais um podcast na área para falar sobre o bom desempenho da equipe do Santos nesse começo de Brasileirão, que o credencia, como disse Sampaoli, a conquista do torneio nacional. E ainda, Santos enfrenta o Atlético-MG pelas oitavas da Copa do Brasil.

São Paulo: Pato deve voltar contra o Bahia, no Morumbi

Alexandre Pato se recupera de lesão na região cervical sofrida contra o Flamengo e deve retornar ao São Paulo no confronto com o Bahia, que será disputado no próximo domingo, às 11h, no estádio do Morumbi. O atacante ficou de fora da vitória sobre o Fortaleza (1 x 0), mas já voltou aos trabalhos no campo no CT da Barra Funda.