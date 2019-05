Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Boselli perde espaço e deve ir para o banco de reservas

O atacante argentino Mauro Boselli teve péssima atuação contra o Flamengo pela Copa do Brasil e deve ir para reserva no duelo com o Atlético-PR. A dúvida é se ele colocará Gustagol, recuperado de lesão desde o início, ou se começará com Vagner Love de centroavante.

Palmeiras: O declínio de Miguel Borja

O atacante Miguel Borja vive uma passe complicada na carreira. Depois de perder a vaga de titular no Palmeiras, o colombiano ficou fora da lista de convocados para defender a seleção do seu país na Copa América. O jogador precisa recuperar a confiança do técnico Luiz Felipe Scolari e para isso, vai precisar voltar a atuar com regularidade e marcar gols.

Santos: Time com importantes decisões pela frente

Mais um podcast na área para falar sobre a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, o clássico com o Palmeiras pelo Brasileirão, valendo liderança, e a busca do peixe por um atacante, e ele pode vir do Flamengo. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Casa cheia e empolgação contra o Bahia

O São Paulo recebe o Bahia neste domingo, às 11h (horário de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada do Brasileirão. A expectativa é de que mais de 50 mil pessoas apoiem a equipe nas arquibancadas. O atacante Alexandre Pato deve retornar ao time após se recuperar de lesão. O jogo será a prévia do confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final Copa do Brasil.