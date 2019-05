Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Carille mostra preocupação com cansaço dos atletas para Sul-Americana

O técnico Fábio Carille vem mostrando preocupação com a condição física dos atletas antes da estreia na Copa Sul-Americana, quinta-feira, diante do Deportivo, em Itaquera. Nesta terça-feira, os titulares fizeram exercícios leves. O treinador não deu pistas do time que vai jogar na quinta-feira.

Palmeiras: Felipão volta a um estádio especial no Maranhão

Estádio Castelão, em São Luís. O local traz boas recordações para o técnico Luiz Felipe Scolari. O atual comandante do Palmeiras esteve pela última vez por lá em novembro de 2001, quando liderou a vitória da seleção brasileira sobre a Venezuela, em resultado que garantiu a classificação para a Copa de 2002. Agora, é a vez de iniciar no Maranhão a campanha da Copa do Brasil, com a partida de ida das oitavas de final diante do Sampaio Corrêa.

Santos: Erros podem ajudar no amadurecimento

Mais um podcast na área para falar sobre o péssimo jogo do Santos contra o Palmeiras, que resultou em uma goleada acachapante em favor do time alviverde. E ainda, Santos em busca de um atacante. Marinho do Grêmio pode pintar pelos lados da Vila Belmiro.

São Paulo: Tricolor volta a encarar o Bahia, agora pela Copa do Brasil

Para o confronto com o Bahia nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, no Morumbi, o São Paulo deve ter várias mudanças em relação ao time que empatou sem gols com o mesmo adversário no último domingo, pelo Campeonato Brasileiro. Um desfalque é certo: Liziero, que sofreu um entorse no tornozelo direito. Também devem ficar de fora Hernanes, com incômodo muscular na coxa direita, e Antony, com dores na costela.