Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Diretoria diz que Pato será bem recebido no primeiro reencontro

O Corinthians receberá o São Paulo no domingo, às 19h, na arena em Itaquera, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Será o primeiro jogo de Alexandre Pato contra o time alvinegro desde que ele deixou o clube em 2014. O diretor de futebol Duílio Monteiro Alves disse que o jogador será muito bem recebido. Agora resta aguardar como se comportará o torcedor diante do atacante.

Palmeiras: Será que o clube sentirá falta de Ricardo Goulart?

A saída inesperada do atacante Ricardo Goulart para a China deixou alguns torcedores preocupados. Será que sem o reforço trazido como a principal contratação da temporada o clube fica enfraquecido? Pela ascensão de outras opções, como Raphael Veiga e Zé Rafael, assim como pela recuperação do atacante Willian, a tendência é a equipe conseguir suprir a perda.

Santos: Os novos atacantes do Peixe?

Mais um podcast na área para falar sobre a chegada do atacante Marinho no Santos. Será a peça que Sampaoli esperava para resolver a questão dos gols? E ainda, Uribe, atacante do Flamengo, também está na mira do alvinegro praiano.

São Paulo: Tricolor tenta acabar com jejum em Itaquera

O São Paulo enfrenta o Corinthians, domingo, às 19h, em Itaquera. A equipe tricolor está em terceiro lugar do Brasileirão, com 11 pontos, dois a menos que o líder Palmeiras e um a menos que o Atlético-MG. Alexandre Pato, que reencontrará o Corinthians pela primeira vez no domingo. Nas outras oportunidades, o jogador não pôde atuar por questões contratuais. O São Paulo nunca venceu o Corinthians na casa do rival.