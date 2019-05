Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Jogo na Venezuela, descanso para enfrentar o Flamengo e acerto com Gil

O elenco do Corinthians está na Venezuela para enfrentar o Deportivo Lara, quinta-feira, no jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Carille ainda não definiu se poupará os titulares. Nos bastidores, a diretoria ficou perto do acerto com o zagueiro Gil.

Palmeiras: Um gramado totalmente novo para quinta-feira

A partida de quinta-feira entre Palmeiras e Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, terá uma estreia. Os jogadores terão um novo gramado no Allianz Parque. A arena passou por uma troca inteira do piso os últimos dias, após receber dois shows, e conseguiu fazer o plantio a tempo da partida graças ao uso de uma técnica moderna e que foi colocada em prática também durante os Jogos do Rio.

Santos: Time atravessa período de pouca criatividade

Mais um podcast na área para falar sobre a má atuação, mais uma vez, do time do Santos diante do Internacional. Somado ao jogo do Palmeiras, o peixe faz sua segunda partida seguida de pouca criatividade, e fora do padrão do técnico Sampaoli. E ainda, a liberação de Rodrygo, pela CBF, para jogar pelo Santos antes de ir para o Real Madrid.

São Paulo: Tricolor tenta evitar nova eliminação na temporada

Para não repetir um roteiro que vem desde a Copa Sul-Americana de 2012, o São Paulo vai precisar vencer o Bahia por dois gols de diferença nesta quarta-feira, em Salvador, pela Copa Brasil. Vitória por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis. Desde 2013, o São Paulo acumula 21 eliminações em competições mata-mata como Libertadores, Sul-Americana, Campeonato Paulista e a própria Copa do Brasil.