Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Time chega embalado para reverter vantagem do Flamengo

O Corinthians voltou da Venezuela com a classificação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana ao vencer o Deportivo Lara por 2 a 0. Foi a quarta vitória da equipe, o quarto jogo sem sofrer gols. O jogo foi uma espécie de treino da equipe, com Jadson e Sornoza no meio. A tendência é que a formação se repita contra o Flamengo, terça-feira, no Maracanã, no jogo de volta da Copa do Brasil - o time paulista perdeu a primeira partida por 1 a 0.

Palmeiras: Weverton se aproxima de recorde pessoal

O goleiro titular do Palmeiras está perto de uma marca importante. Se entrar em campo e não levar gol da Chapecoense no jogo do próximo domingo, Weverton completará dez partidas seguidas sem ser vazado. O número supera a marca dele obtida no ano passado e reforça o quanto o jogador, que foi trazido como terceira opção para a posição, ganhou espaço no clube.

Santos: Uribe já pode estrear com Sampaoli

Mais um podcast na área para falar sobre a contratação do atacante colombiano Uribe. O nome do atleta já apareceu no BID da CBF, e ele poderá estrear na partida contra o Ceará.

São Paulo: Tricolor busca reabilitação diante do Cruzeiro

Após a eliminação na Copa do Brasil diante do Bahia, o São Paulo tenta se reabilitar no Campeonato Brasileiro. Pela sétima rodada do Nacional, o São Paulo encara o Cruzeiro, domingo, às 16h, no Morumbi. O Tricolor ocupa a quarta colocação do Brasileiro, com 11 pontos. O Cruzeiro ocupa o 16.º lugar, com seis pontos.