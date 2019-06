Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Gil deve retornar assim que clube chinês encontrar um substituto

O Corinthians aguarda o Shandong Luneng encontrar um substituto do zagueiro Gil para liberá-lo. O jogador tem contrato até o final do ano com o clube chinês, mas deve rescindir em julho. A equipe brasileira mantém contato com Gil e já teria acertado as bases salariais.

Palmeiras: 'Reforço' colombiano se destaca no Mundial sub-20

O Palmeiras terá no elenco profissional uma revelação do futebol sul-americano. O atacante colombiano Iván Angulo estava emprestado ao time sub-20 do clube, mas será comprado por cerca de R$ 12 milhões. O jogador veloz e driblador está na Polônia, onde disputa o Mundial sub-20, e tem se destacado com boas atuações pela equipe do seu país.

Santos: CBF usa dois pesos e duas medidas para liberar atletas

Mais um podcast na área para falar a decisão da CBF em não desconvocar o atacante Rodrygo da seleção olímpica, e com isso, o atleta não poderá participar das oitavas da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Empate aprofunda crise no Morumbi

O São Paulo ficou no empate por 1 a 1 com o Cruzeiro, no último domingo, e viu a pressão da torcida aumentar. O goleiro Tiago Volpi foi o destaque da partida. Foram pelo menos três grandes defesas, que evitaram que o time perdesse de virada no Pacaembu.