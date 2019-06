Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Danilo Avelar é contratado e Romero está de saída

O Corinthians pagou 1,5 milhão de euros (R$ 6,5 milhões) ao Torino pela contratação do lateral-esquerdo Danilo Avelar. O jogador deve ter o novo contrato oficializado nos próximos dias. Já o paraguaio Romero se despedirá no próximo dia 14, mas chamou a atenção nas redes sociais nesta terça com mensagem no Instagram.

Palmeiras: Jogadores fazem primeiro treino com bola

Ainda sem o volante Ramires, que resolve questões burocráticas relacionadas ao seu retorno da China para o futebol brasileiro, o elenco do Palmeiras fez nesta terça-feira o primeiro treino com bola desde a volta das "mini-férias" que o time teve por causa da Copa América. No sábado, o Palmeiras faz um jogo-treino com o Oeste.

Santos: Jean Lucas, atrasos e saídas

Mais um podcast na área para falar sobre a volta do Santos aos treinos com novidades, algumas não muito boas. A saída do volante Jean Lucas não foi bem aceita por Sampoli, que ainda está com o direito de imagem atrasado. Além disso, jogadores que não são utilizados pelo argentino foram liberados para negociar com outros clubes. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Elenco volta aos trabalhos e tem mudanças

O elenco do São Paulo se reapresentou na última segunda-feira e treinará em Cotia nesta semana, com um jogo-treino diante do São Bento na sexta-feira. O lateral-direito Bruno Peres, o volante Jucilei e o meia Nenê foram liberados pela diretoria e procuram clubes interessados.