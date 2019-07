Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Carille prometeu fazer o ataque funcionar, mas, até agora, nada

O técnico Fábio Carille prometeu dar um jeito no ataque do Corinthians na pausa da Copa América. Mas até agora o time não demonstrou evolução. O treinador sabe que a situação é complicada e agora pediu à diretoria dois reforços para o setor ofensivo.

Palmeiras: Willian volta de lesão e garante estar 100% recuperado

O atacante Willian é uma das armas do Palmeiras para os momentos decisivos que a equipe terá no segundo semestre na Copa do Brasil, na Libertadores e no Campeonato Brasileiro. O jogador garante estar totalmente recuperado da lesão sofrida no Campeonato Brasileiro de 2018. Após seis meses de tratamento, Willian não esconde a empolgação com a sua volta aos gramados.

Santos: Evandro pode dar certo no time do Santos?

Mais um podcast na área para falar sobre a contratação do meia Evandro, que estava na segunda divisão do campeonato inglês. O jogador veio de graça para o peixe, e chega para ocupar a vaga de Jean Lucas, vendido para França. Além disso, o interesse do alvinegro praiano no lateral Adriano, ex-Barcelona. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Em meio aos treinos, clube busca reforços para o ataque

Enquanto o elenco trabalha no CT de Cotia durante a pausa do Brasileirão para a disputa da Copa América, a diretoria do São Paulo busca reforços para o segundo semestre. O clube tem interesse nos atacantes Raniel, do Cruzeiro, e Luciano, do Fluminense. O São Paulo também desistiu de contratar o lateral Adriano.