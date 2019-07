Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Carille apressa estreia de Gil e tentará espantar má fase contra o CSA

O Corinthians foi o time que mais se expôs durante a intertemporada. Realizou três amistosos e foi mal nos três: perdeu por 2 a 1 para o Botafogo de Ribeirão Preto, venceu o Vila Nova por 2 a 1 e perdeu para o Londrina por 2 a 1. Para amenizar as críticas, Carille apressou a estreia de Gil e espera espantar a má fase no domingo, contra o CSA, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

Palmeiras: Time de Felipão retoma Brasileirão, mas mantém foco na Copa do Brasil

O Palmeiras que vai enfrentar o São Paulo, sábado, no Morumbi, na retomada do Campeonato Brasileiro após a parada para a Copa América, será bem diferente da equipe que venceu o Internacional pelas quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira. O técnico Luiz Felipe Scolari já adiantou que vai repetir a estratégia de mudar diversos titulares como vem fazendo desde o ano passado. Serão cinco ou seis mudanças.

Santos: Santos volta ao Brasileirão com rusgas nos bastidores

Mais um podcast na área para falar sobre a volta do Santos no campeonato brasileiro e o primeiro compromisso, pós-Copa América, contra o Bahia. Jobson, que poderia estrear com a camisa do peixe, mas se contundiu e está fora da partida. Além disso, a situação da relação entre o presidente José Carlos Peres e o técnico Jorge Sampaoli. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Pablo volta a jogar no clássico contra o Palmeiras

O São Paulo tem neste sábado seu primeiro jogo do segundo semestre de 2019: clássico contra o Palmeiras, às 19h, no Morumbi, pela décima rodada do Brasileirão. A equipe terá a volta do atacante Pablo, que não atua desde março. Ele herdou a camisa 9 que era de Diego Souza.