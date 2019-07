Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Andrés Sanchez, seus desabafos e o poder de convencimento

Andrés Sanchez está em sua segunda passagem pela presidência do Corinthians. Da primeira, que terminou em 2011, até assumir novamente no ano passado, ele disse que o futebol se transformou. Andrés tem aproveitado esse últimos meses para desabafar. Em entrevistas ou nos bastidores, ele não cansa de repetir que o futebol está com os dias contados. Para ele, os altos valores nas transações, os salários milionários, passaram dos limites e Palmeiras e Flamengo podem esperar, porque, segundo o mandatário corintiano, a conta um dia chega.

Palmeiras: Os bastidores da preparação para a maratona

O elenco do Palmeiras terá uma série de compromissos fora de casa nos próximos dias e várias precauções para tomar. Para dar conta de jogar contra Inter, Ceará e Godoy Cruz, o clube preparou uma logística especial, estuda a possibilidade de dividir o elenco e vai tomar cuidado com a análise do desgaste dos jogadores, para evitar problemas com rendimento e com lesões.

Santos: Retorno em bom nível

Mais um podcast na área para falar sobre a vitória do Santos, na primeira rodada do Brasileirão pós-Copa América, em que o time mostrou uma evolução e um certo amadurecimento para conseguir um bom resultado contra o Bahia, em Salvador. Além disso, a situação do time feminino do Santos que enfrentou dificuldades para jogar em Manaus. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Raí responde a Andrés, e treino tem novidades nesta terça-feira

O diretor-executivo do São Paulo, Raí, negou que tenha se oferecido para o cargo de Edu Gaspar na CBF, o que havia sido falado pelo presidente do Corinthians, Andrés Sanchez. O dirigente tricolor fez um breve pronunciamento nesta terça-feira no CT da Barra Funda, enquanto o elenco treinava com Everton e sem Tchê Tchê.