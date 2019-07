Ouça o podcast de Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo

Ouça mais uma edição do podcast do Estado sobre os quatro principais clubes de São Paulo. Saiba como Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo estão se preparando para a sequência da temporada.

Corinthians: Janderson se destaca e... volta para o sub-20

O atacante Janderson foi um dos destaques dos reservas do Corinthians no jogo-treino com o Juventus. Revelado pelas categorias de base do clube, em vez de ganhar uma oportunidade na equipe principal, que não tem ido bem no setor ofensivo, voltou para o time sub-20.

Palmeiras: As curiosidades e detalhes sobre o rival da Libertadores

O Palmeiras está pronto para na próxima semana encarar o primeiro adversário da fase decisiva da Copa Libertadores. O Godoy Cruz, da Argentina, é o rival nas oitavas de final. A equipe da cidade de Mendoza confia em um jovem treinador, na vinda de um reforço e em um goleiro bom pegador de pênaltis para surpreender o time alviverde na competição.

Santos: Time joga pela liderança

Mais um podcast na área para falar sobre o desafio que o Santos terá contra o Botafogo pela próxima rodada do Brasileirão. Aliás, esse é um confronto que faz parte da história do futebol nacional. Hoje, as equipes estão em patamares diferentes, e um bom resultado pode levar o peixe a liderança do campeonato. Ouça no player abaixo:

São Paulo: Antony renova, e Cuca monta equipe para jogo contra a Chapecoense

A principal novidade nesta semana do São Paulo foi a renovação de contrato de Antony, que tinha vínculo até setembro de 2023 e prorrogou até junho de 2024. Ele é uma das esperanças de gol para o jogo contra a Chapecoense, nesta segunda-feira, e terá a companhia de Raniel no ataque, já que Pablo deve perder pelo menos mais três partidas.