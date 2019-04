Ouça o podcast de Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos

Corinthians e São Paulo decidirão neste domingo o título do Campeonato Paulista, em Itaquera, e chegam em igualdade de condições, após empatarem sem gols no primeiro jogo. Os corintianos ainda precisam mudar a chave, pois vão a campo pela Copa do Brasil, assim como o Santos. Já o Palmeiras se prepara para o Brasileirão e seus torcedores vão se acostumando com as novas tecnologias.

Corinthians: Defesa leva time adiante e ataque completa três jogos em branco

Fábio Carille acertou a defesa do Corinthians, mas está com dificuldades para fazer o ataque funcionar. O time está há três jogos sem marcar gols. Passou em branco no 0 a 0 com o São Paulo e nas derrotas para o Santos (0 a 1) e Ceará (0 a 1). Se for analisado o retrospecto no Estadual, o desempenho ofensivo é ruim. Em 17 jogos, a equipe balançou as redes apenas 14 vezes. Apesar dos pesares, o Corinthians está na decisão do Campeonato Paulista e ajusta os últimos preparativos para enfrentar a Chapecoense no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil.

São Paulo: Liziero e Pablo têm poucas chances de atuar na decisão do Paulistão

O atacante Pablo e o volante Liziero têm poucas chances de atuar na decisão do Campeonato Paulista, domingo, diante do Corinthians. O problema do atacante é mais sério: dores na panturrilha causadas por problemas na circulação causados por uma pancada no jogo com o Palmeiras. Liziero tem problema muscular na coxa esquerda e será reavaliado no sábado, véspera da decisão.

Palmeiras: Torcedor terá pela frente transmissões por Facebook e aplicativo

O Palmeiras terá nas próximas semanas novidades para o torcedor. Quem estava acostumado a acompanhar o time pela televisão, vai precisar de outras plataformas. O próximo jogo do time, contra o Melgar, do Peru, pela Copa Libertadores, será transmitido apenas no Facebook. Depois, com o início do Brasileiro, algumas partidas ou não terão transmissão ou poderão ser acompanhadas pelo aplicativo do clube.

Santos: Peixe com vantagem sobre o Vasco

Mais um podcast na área para falar sobre o confronto contra o Vasco pela Copa do Brasil. O time alvinegro enfrentará uma equipe mais defensiva e deve impor seu estilo ofensivo no jogo. Além disso, as contas do Santos e a reforma da Vila Belmiro.