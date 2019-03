Ouça os podcasts de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos

Quarta-feira será realizada a última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos entram em campo em busca dos três pontos tendo objetivos distintos. O time do Morumbi é o único que ainda precisa assegurar sua classificação para as quartas de final do Estadual.

Podcast do São Paulo

O São Paulo levará a sua crise à região do ABC. A equipe do Morumbi tenta evitar o vexame da eliminação ainda na primeira fase do Campeonato Paulista e precisa vencer o São Caetano no Estádio Anacleto Campanella, quarta-feira, para não depender do resultado do Oeste, que enfrenta o Mirassol na Arena Barueri. O Tricolor é o único grande do Estado ainda sem vaga garantida nas quartas de final do Estadual e enfrentará um time ameaçado de rebaixamento. O clima entre os torcedores é de desânimo, com sentimentos que misturam tristeza, raiva e impotência.

Podcast do Corinthians

Os torcedores do Corinthians criaram no Facebook o evento: "Reunião para pedir desculpas ao Avelar". A brincadeira é uma demonstração de que o lateral-esquerdo deixou de ser o principal alvo das críticas das arquibancadas para assumir de vez a titularidade na equipe.

Podcast do Palmeiras

O Palmeiras cumprirá tabela na rodada final da primeira fase do Campeonato Paulista com um objetivo voltado para o futuro. A vaga nas quartas de final está garantida, mas o time recebe a Ponte Preta, no Allianz parque, focado em conseguir um retrospecto melhor entre os participantes da competição e conseguir, assim, a vantagem de decidir em casa no mata-mata. No momento, Red Bull e Santos têm campanha melhor.

Podcast do Santos

Últimas rodadas do Paulistão mostram o time do Santos perdendo rendimento técnico e a situação causa preocupação em seus torcedores. Será que a equipe vai conseguir manter o futebol que encantou na maior parte da primeira fase do Estadual?