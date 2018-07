Ousado e caçado: Neymar se destaca nas estatísticas da fase de grupos da Copa

Com média de 5,7 faltas sofridas nos três jogos da primeira fase do Mundial na Rússia, a principal estrela da seleção brasileira, Neymar, fecha esta etapa da Copa do Mundo como o principal “alvo” dos marcadores adversários. Foram 17 faltas sofridas nos duelos contra Suíça, Costa Rica e Sérvia.

+ Mario Fernandes pede 'partida perfeita' da Rússia para eliminar a Espanha

+ Rússia esquece derrota e mira a Espanha: 'Não há tempo para ficar chateado'

De todas as faltas sofridas pelos jogadores brasileiros, quase 40% delas foram no camisa 10, que anotou um gol até agora – o que fechou o placar do Brasil na vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica, pela 2.ª rodada.

Tentativas também não faltaram ao craque. Foram 16 finalizações por parte de Neymar, mais que o português Cristiano Ronaldo (15) e o argentino Lionel Messi (12), principais “concorrentes” do brasileiro que busca ser reconhecido como o melhor jogador do mundo.

Neymar ainda se destaca na quantidade de dribles. Com 14, fez o dobro que o sul-coreano Son, segundo que mais "ousou" e tentou mostrar as habilidades para cima dos adversários. Gabriel Jesus também aparece na lista dos que mais driblaram na fase de grupos da Copa, com seis tentativas em três jogos.