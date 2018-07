SÃO PAULO - A Nike, patrocinadora oficial da seleção brasileira, lançou nesta semana uma vídeo sobre o time de Luiz Felipe Scolari, ressaltou as qualidade dos jogadores que conseguiram a Copa das Confederações, como David Luiz e Bernard, entre outros, e apontando as dificuldades dos adversários de enfrentar o time pentacampeão mundial. O comercial leva o nome "Ouse Ser Brasileiro - Ninguém joga como a Gente".

O vídeo mistura realidade e fantasia, como quando o pequeno Bernard, aquele das pernas alegres na definição do próprio técnico brasileiro, enfrenta marcadores gigantes, com muita habilidade e boa dose de diabruras. Embora patrocine outra seleções, a empresa de material esportivo sabe que será muito difícil tirar esse caneco do time brasileiro. Neymar também aparece na gravação, em campo e jogando na praia, seu terreno natural, fazendo das suas numa pelada. Todas as suas jogadas de efeito são mostradas em câmera lente, o que só ressalta a habilidade do atacante do Brasil e do Barcelona.

O Brasil abre a Copa do Mundo, em partida marcada para o dia 12 de junho, no estádio do Corinthians, em Itaquera, São Paulo. Nesta sexta-feira, o mundo saberá a formação dos grupos do Mundial, o último passo antes de a bola rolar para valer valendo a taça.