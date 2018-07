Outro torcedor palmeirense tem morte confirmada pelos médicos

O torcedor é mais uma vítima da briga de grandes proporções entre torcedores ocorrida no último domingo pela manhã, na Avenida Inajar de Souza, na Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo, horas antes de Corinthians e Palmeiras se enfrentarem no Pacaembu, pela 16.ª rodada do Campeonato Paulista. O conflito contou com a participação de cerca de 500 torcedores e provocou a morte de André Alves, de 21 anos, também palmeirense, baleado na cabeça e enterrado na última segunda-feira.

Segundo boletim assinado pelo médico Jair Cremonin Jr., diretor do São Camilo, a morte cerebral de Guilherme Vinicius Jovanelli Moreira foi decretada após "diagnóstico fechado às 5h15 do dia de hoje, a partir de provas clínicas e de exame de imagem". Em seguida, o comunicado lembra que o torcedor segue respirando com ajuda de aparelhos na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital. Anteriormente, ele chegou a passar por uma neurocirurgia para drenagem de um hematoma.

A morte do jovem chegou a ser anunciada na última segunda-feira em um fórum de torcedores da Mancha Alviverde, principal organizada do Palmeiras, mas o hospital negou a informação na ocasião. Ele foi identificado como Vinicius "Zulu" pelos torcedores.

Outros cinco torcedores feridos na briga do último domingo foram internados em hospitais de São Paulo, sendo que três deles já receberam alta. Entre os que seguem hospitalizados, o torcedor Gabriel Carlos, de 23 anos, foi submetido a um procedimento cirúrgico no Hospital Dante Pazzanese, após ter sido transferido do Hospital do Mandaqui, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Já um outro torcedor, não identificado, até a última segunda estava internado no Hospital Cruz Azul, no Cambuci, com traumatismo craniano, fratura nas mãos e na coxa. Ele estava consciente e passava bem, de acordo com boletim médico.