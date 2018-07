Ovacionado, Valdivia admite que acesso do Palmeiras está muito perto

SÃO PAULO - Valdivia sabe que o acesso do Palmeiras está muito bem encaminhado na Série B. Com a vitória de 2 a 1 neste sábado sobre o Sport, o time chegou a 55 pontos na liderança e reforça sua vantagem para os concorrentes - o quinto na tabela de classificação é o Icasa, com 38 pontos. "Estamos jogando bem e construindo a nossa volta para a Série A. A torcida tem nos apoiado porque também conseguimos jogar com facilidade. Isso é bom. É claro que não tem como não pensar na volta para a Série A", disse o meia, que foi substituído aos 29 minutos do segundo tempo, mas que foi carinhosamente reconhecido pelos 23 mil torcedores presentes no Pacaembu.

Valdivia tem noção de que seu "retorno" ao Palmeiras depois de bom tempo sem jogar tem sido também fundamental para organizar o time. Com ele, o time fica muito mais forte e perigoso. Neste sábado, no entanto, o chileno abusou do direito de errar gols. Foram duas jogadas claras para aumentar a contagem que ele desperdiçou. E como sua primeira missão no futebol, que é ajudar a subir o Palmeiras, está encaminhada, Valdivia se preocupa agora com conseguir também trazer o Chile para a Copa do Mundo de 2014.

"Nossa classificação está bem perto de acontecer (o Chile é terceiro colocado nas Eliminatórias Sul-Americana em torneio que dá vaga para cinco seleções) e seria muito bom disputar uma Copa no país em que eu trabalho, o Brasil".

Enquanto isso não acontece, Valdivia espera continuar sendo a referência no Palmeiras. Com a vantagem que o time tem na ponta da tabela de classificação e um padrão de jogo mais bem definido, existe a possibilidade de o meia ser poupado em algumas partidas. O técnico Gilson Kleina poderá tomar essa decisão de agora para frente, dependendo da importância da partida.