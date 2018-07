Ovelha assume Avaí, mas só treinará time em 2012

"Não vou comandar o time nos últimos três jogos. O (treinador interino) Edson Neguinho continua. Vou observar os jogos de fora", disse Mauro Ovelha, que vai desempenhar papel parecido com o de Adilson Batista no Santos, em 2010. Na ocasião, o treinador foi apresentado no clube, mas seguiu trabalhando apenas na montagem do elenco para 2011, enquanto o time era comandado por Marcelo Martelotte. Adilson não teve sucesso, mas o elenco que ele montou foi campeão da Libertadores.

Ovelha, que estava na Chapecoense, agradeceu a oportunidade de assumir o time da capital catarinense. "Sou grato ao Avaí por essa chance e vamos dar início ao trabalho que já começa por esses três jogos finais do Campeonato Brasileiro. Vamos interagir com a comissão técnica interina para projetar as atividades para o próximo ano", garantiu.

Outro que foi apresentado nesta quinta-feira foi o gerente de futebol Carlos Arini. "Vamos avaliar o grupo, a categoria de base e projetar contratações para iniciar bem o ano de 2012. A nossa primeira meta é conquistar o Campeonato Catarinense", disse ele.

O vice-presidente Nilton Macedo Machado também já vê a temporada de 2011 como perdida. "Vamos agora reavaliar as questões que nos levaram ao insucesso. Tudo começará do zero e o projeto já busca um sucesso imediato no Campeonato Catarinense."

Há quatro jogos sem vencer, o Avaí caiu para a lanterna do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. O Cruzeiro, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 38. Na quarta, os dois times se enfrentaram - depois de a diretoria catarinense jogar a toalha - e o empate em 0 a 0 diminuiu ainda mais as chances de o Avaí escapar. Se tivesse vencido em casa, o time avaiano estaria a cinco pontos de deixar a zona de degola, com nove a serem jogados.