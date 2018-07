Ozeia e Rafael Marques ganham vaga na zaga gremista Sem poder contar com o suspenso Rodrigo e o lesionado Mário Fernandes, o técnico Silas confirmou nesta terça-feira que Ozeia e Rafael Marques formarão a defesa do Grêmio no jogo contra o Santos, pela semifinal da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.