Özil revela lesão nas costas, mas diz que estará pronto para a Copa

O meia Mesut Özil afirmou nesta segunda-feira que estará em boas condições para defender a seleção da Alemanha na Copa do Mundo da Rússia, no próximo mês, apesar de uma lesão nas costas. Por conta de dores, ele não entrará mais em campo pelo Arsenal nestas últimas semanas da temporada europeia.

Özil foi afastado do elenco londrino no fim de semana em razão da lesão nas costas. O problema físico não foi detalhado, mas é certa a baixa do meia nas rodadas finais do Campeonato Inglês - o time de Londres já está fora das demais competições na atual temporada.

"Eu vou precisar de um certo tempo, mas tenho certeza de que estarei totalmente recuperado a tempo de jogar a Copa do Mundo", declarou o jogador alemão, nas redes sociais.

Em busca da defesa do título conquistado no Brasil, em 2014, a seleção da Alemanha vai estrear no Mundial no dia 17 de junho, contra o México, em Moscou, pelo Grupo G.