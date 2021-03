Özil se solidariza com o Brasil em pior momento da pandemia: 'nunca percam as esperanças'

O meia alemão Mesut Özil, que atualmente joga pelo Fenerbahçe, da Turquia, divulgou um texto em suas redes sociais no qual presta solidariedade aos brasileiros em meio ao pior momento do País na pandemia de covid-19. No texto, o meiocampista relembrou que aqui viveu um dos maiores momentos da carreira, a conquista da Copa do Mundo de 2014 com a seleção alemã, e desejou esperança.

"Fiquei absolutamente chocado e desolado quando me inteirei sobre a situação da covid-19 no Brasil, onde o pior surto de covid no mundo está ocorrendo, com mais de 3 mil mortes por dia – isso no país onde vivi um dos maiores capítulos da minha carreira no futebol, em 204, e onde conheci tantas pessoas incríveis", escreveu.

"Estou com vocês, sigo orando por todos os brasileiros. Desejo a todos muita força e por favor, nunca percam as esperanças. Meus sentimentos estão com vocês e espero que as coisas comecem a melhorar em breve", completou Özil, em texto escrito em português e inglês.

O carinho de Özil com o Brasil começou em 2014, quando a Alemanha ganhou a Copa do Mundo. Naquele ano, o jogador ainda fez uma ação social que lhe rendeu o prêmio esportivo Laureus: pagou cirurgias para corrigir lábio leporino e fenda palatina em 23 crianças da cidade de Coroatá, no Maranhão. Em 2015, o jogador pagou as operações de mais 11 crianças.

Özil foi formado no Schalke 04 e jogou no Werder Bremen, antes de ir para o Real Madrid e, em seguida, para o Arsenal, de onde saiu no início de 2021 para ir ao Fenerbahçe. De família de origem turca, o meia fez sete jogos pelo clube de Istambul até o momento.