Özil será poupado de amistoso da Alemanha por conta de dores no joelho

O meia Mesut Özil será poupado na Alemanha do amistoso contra a Arábia Saudita. O gerente da seleção, Oliver Bierhoff, disse nesta quinta-feira que o jogador se recupera de um leve problema no joelho esquerdo e por isso será preservado do último duelo preparatório antes da estreia na Copa do Mundo. O jogo está marcado para acontecer na sexta-feira, às 14h30 (de Brasília), em Leverkusen.

+ Com mais posse de bola, Müller destaca evolução do estilo de jogo da Alemanha

+ A uma semana da Copa, Brasil segue em 2º lugar no ranking da Fifa; Alemanha lidera

+ Com ausências de peso, Copa terá 186 nomes do Mundial de 2014 e atleta de 45 anos

Bierhoff também fez questão de tranquilizar os torcedores do país. "Ele tem conseguido correr e o joelho não será problema para o Mundial. Temos um pouco de tempo antes da estreia, então não é um caso dramático", afirmou.

Outra provável baixa no amistoso será do zagueiro Jerome Boateng, que está em fase final de recuperação de um problema muscular. O jogador participou normalmente da atividade desta quinta-feira, mas o técnico Joachim Löw deve preservá-lo.

Fora esses dois atletas, a tendência é que o treinador mande a campo o que tem de melhor. Manuel Neuer está confirmado como titular do gol e o setor defensivo deverá ser formado por Kimmich, Süle (na vaga de Boateng), Hummels e Jonas Hector.

O meio de campo terá Toni Kroos, Sami Khedira e Ilkay Gündogan. Na frente, Thomas Müller, Marco Reus e Timo Werner provavelmente serão os titulares, embora Löw também possa optar por Mario Gómez.

A seleção alemã está no Grupo F da Copa do Mundo e estreia na competição no próximo dia 17 contra o México em Moscou. Na segunda rodada, o time de Löw enfrentará a Suécia, dia 23, em Sochi, e fechará a participação na primeira fase contra a Coreia do Sul, dia 27, em Kazan.