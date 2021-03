Pablito, ilustre torcedor do Cruzeiro, morre vítima do novo coronavírus em Minas

O Cruzeiro perdeu um de seus torcedores-símbolo. Pablito morreu na manhã desta terça-feira vítima do novo coronavírus em Minas Gerais. Ele estava internado havia quase 20 dias, mas não resistiu à doença. No início do mês, o cruzeirense relatou como o vírus estava sendo agressivo em seu organismo e pediu para que Deus livrasse os contaminados do que classificou como "doença terrível".

"Que doença terrível, fiquei bem o dia todo, cheguei a comunicar a melhora, mas às 22h piorei novamente, febre, a dor de cabeça voltou forte, minha saturação caiu novamente, abaixo de 88, mais oxigênio e medicações na veia, oh meu Deus, livra todos contaminados dessa doença terrível", registrou o torcedor.

Querido entre a torcida do Cruzeiro, Pablito é seguido por mais de 69 mil pessoas no Twitter. Ele é o fundador do canal do Youtube 'Somos Gigantes', onde fazia análises sobre o desempenho do time do ponto de vista do torcedor e comentava as proncipais notícias do time mineiro em sua caminhada para voltar à Primeira Divisão.

A morte do ilustre cruzeirense causou comoção nas redes sociais. "Nosso Pablito está no assunto mais falado, ninguém tem dúvida do quanto amamos esse guerreiro. Que partiu e levou um pedaço de cada um de nós. Mas deixou um legado, uma nação que vai seguir os seus passos", escreveu uma torcedora. O meia Alex, prestes a ser contratado para as bases do São Paulo, comentou sobre o ocorrido com o torcedor. "Muita luz para a família nesse momento de grande tristeza."

Eu tava com tanta esperança que o Pablito fosse melhorar, essa notícia acabou comm meu dia — larissa (@larissadiz) March 23, 2021

Dia triste. Perde o Cruzeiro um de seus mais entusiasmados e fervorosos torcedores. Perde o mundo um dos bons. Vá em paz, Pablito. pic.twitter.com/JKy6jOt2DD — Anderson Olivieri (@OlivieriCEC) March 23, 2021