Pablo Armero, ex-Palmeiras, troca o Napoli pelo inglês West Ham

LONDRES - Brigando contra o rebaixamento no Campeonato Inglês, o West Ham decidiu se reforçar com jogadores importantes do futebol italiano. Depois de acertar com o atacante da Roma Marco Borriello e o meia do Milan Antonio Nocerino, a equipe londrina acertou nesta sexta-feira a chegada do lateral-esquerdo Pablo Armero, ex-Palmeiras, que estava no Napoli.

Assim como os demais reforços, o colombiano, que defendeu o clube brasileiro entre 2009 e 2010, depois de se destacar pelo America de Cali, vai ficar no West Ham por um empréstimo que dura até o fim da temporada. Assim, terá a chance de jogar no semestre que antecede a Copa do Mundo - e ele é titular absoluto da equipe do seu país.

BRASILEIROS

Mas não são só italianos que agitam o último dia do mercado de inverno na Europa. Guilherme Dellatorre, ex-Atlético-PR, foi emprestado para o Queens Park Rangers, de Julio Cesar, que vai jogar a segunda divisão do Campeonato Inglês por empréstimo.

O meia Marquinho deixou a Roma para jogar, por empréstimo, no Verona. O clube romano, mais cedo, havia anunciado a chegada de Rafael Toloi, do São Paulo. Assim, a equipe que é vice-líder do italiano segue com sete brasileiros no elenco.