Pablo cobra melhora do São Paulo e critica arbitragem do clássico

Um dos poucos jogadores do São Paulo que pararam para dar entrevistas no gramado após a derrota por 2 a 0 para o Santos, neste domingo, no Pacaembu, o atacante Pablo criticou a má atuação da equipe, mas também reclamou da arbitragem de Vinicius Furlan e seus auxiliares no compromisso válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

O jogador não chegou a citar nenhum lance específico para justificar a reclamação, mas logo depois de criticar o time, disparou contra a arbitragem. "Nosso time tem que melhorar, nós perdemos o jogo. A equipe não está feliz com o que fez, tenho certeza disso. Mas se eu falar o que realmente estressou a gente é perigoso eu ser punido. Melhor nem falar e trabalhar para corrigir os erros", disse, em entrevista à TV Globo.

Ao ser indagado pela reportagem se sua bronca era com a arbitragem, resumiu: "Evidente, né?" e desceu para os vestiários do Pacaembu. O fato é que a derrota fez o São Paulo deixar de ter 100% de aproveitamento no Paulistão. Com o Santos se tornando o time de melhor campanha do Estadual.

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, para encarar o Guarani, no estádio do Pacaembu. E apesar da derrota, o time está na liderança do Grupo D com seis pontos.