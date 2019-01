Pablo com a 12, Hernanes vai de 15... veja a numeração do São Paulo

O São Paulo divulgou a numeração da equipe para a disputa da Florida Cup, que terá início nesta quinta-feira, às 22h (de Brasília), contra o Eintracht Frankfurt-ALE, em São Petersburgo, na Flórida (EUA).

Dentre os reforços, o goleiro Tiago Volpi vai utilizar a camisa 23. A 1 ficará com Jean, titular na reta final do ano passado, mas que deverá ser reserva do recém-contratado. Já o centroavante Pablo vestirá a 12 – a 9 continua com Diego Souza. Hernanes, que jogou com a 15 em boa parte de suas passagens anteriores pelo clube, vai repetir a dose. Igor Vinícius (2), Léo (16), Willian Farias (17), Biro Biro (21) completam o time de caras novas.

Do elenco remanescente, alguns jogadores optaram por trocar de número, casos do zagueiro Bruno Alves, que herdou o 3 de Rodrigo Caio (negociado com o Flamengo), e do lateral-esquerdo Reinaldo, que deixará de utilizar a camisa 31 para vestir a 6.

Confira a numeração completa para o torneio na Flórida:

1-Jean

2-Igor Vinícius

3-Bruno Alves

4-Anderson Martins

5-Arboleda

6-Reinaldo

7-Tréllez

8-Jucilei

9-Diego Souza

10-Nenê

11-Helinho

12-Pablo

14-Liziero

15-Hernanes

16-Léo

17-Willian Farias

18-Everton Felipe

19-Gonzalo

20-Bruno Peres

21-Biro Biro

22-Everton

23-Tiago Volpi

25-Hudson

28-Araruna

30-Brenner

32-Lucas Kal

34-Rodrigo

36-Edimar

40-Lucas Perri

41-Júnior