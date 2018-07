Pablo dá susto em treino, mas não preocupa Corinthians para a final

O técnico Fábio Carille levou um grande susto neste sábado, no último treino do Corinthians antes da primeira partida da final do Campeonato Paulista. O zagueiro Pablo sofreu uma pancada no pé esquerdo e teve de deixar a atividade mais cedo. A contusão, no entanto, não foi grave e ele deve participar do confronto diante da Ponte Preta, em Campinas.

Pablo sofreu um choque durante um treino técnico em campo reduzido, com titulares e reservas. Ele foi atendido pelo médico Julio Stancati e, em seguida, participou de um trabalho específico de bolas paradas.

No meio da atividade, o zagueiro tirou a chuteira e deixou o gramado. Peça fundamental no forte esquema defensivo montado por Carille, Pablo fez tratamento na parte interna do CT Joaquim Grava, mas sua situação não preocupa para o primeiro jogo da final. No treinamento, ele foi substituído por Pedro Henrique.

TREINO TEVE EXPECTADORES 'ESPECIAIS'

Algumas presenças 'ilustres' foram vistas na movimentação da manhã deste sábado no Parque São Jorge. Zé Maria, um dos heróis da conquista do título paulista de 1977, esteve no gramado para falar ao clube sobre a conquista ocorrida 40 anos atrás. Além do ídolo corinthiano, duas freiras estiveram presentes e também acompanharam o treinamento dos atletas.

Por volta das 20h, a delegação corintiana viaja a Campinas para o primeiro jogo da decisão estadual. A formação deve ser a mesma confirmada pelo técnico Fábio Carille na sexta-feira: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô. A partida de ida está marcada para as 16 horas deste domingo.