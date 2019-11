Pablo deve voltar a ficar à disposição no São Paulo nesta semana

O atacante Pablo deve voltar a ficar à disposição do São Paulo nesta semana. O técnico Fernando Diniz espera contar com o jogador para a partida contra o Fluminense, nesta quarta-feira, ou diante do Bahia, no domingo.

Pablo está recuperado de um estiramento na coxa direita. Nesta segunda-feira, inclusive, ele marcou dois gols da vitória por 3 a 1 dos reservas do São Paulo sobre a equipe sub-19. O outro foi de Calazans, enquanto Helinho descontou para o time sub-19.

O atacante não atua desde o dia 9 de outubro, quando sofreu a lesão durante a partida contra o Bahia. Sem ele, o técnico Fernando Diniz tem Alexandre Pato e Raniel para a posição.

Nesta segunda-feira, Daniel Alves fez trabalhos regenerativos com os outros titulares. O lateral-direito teve dores no quadril e foi substituído no intervalo do jogo contra a Chapecoense. Ele não deve ser desfalque do São Paulo.

Já o volante Liziero segue como dúvida. O jogador apresentou desgaste muscular e perdeu as últimas duas partidas. Nesta segunda, fez trabalhos de fortalecimento.

Para o confronto com o Fluminense, o São Paulo não terá o meia Igor Gomes, suspenso. Os outros desfalques certos são os lesionados Everton e Rojas. A partida será realizada nesta quarta, às 19h30, no Morumbi, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.