Pablo diz que Pedrinho está pronto caso tenha que jogar decisão pelo Corinthians

O Corinthians anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do meia Pedrinho. O jogador, que tinha contrato até dezembro de 2018, teve o vínculo prorrogado para o final de 2020 e ganhou ainda um aumento salarial. Além disso, o garoto de apenas 19 anos pode aparecer como novidade na decisão contra a Ponte Preta, já que o time conta com vários jogadores pendurados com dois cartões amarelos. O zagueiro Pablo afirmou que sente o menino pronto para atuar se for escalado por Fábio Carille.

“Pedrinho é um jogador que apareceu de um jeito especial e com qualidade diferenciada. Pode nos ajudar muito, apesar da pouca idade. Tem muito para aprender no futebol ainda, mas acredito que, se ele precisar entrar, vai dar conta do recado sim. Ele é um menino esforçado e dedicado e apareceu bem”, disse o defensor corintiano, que ao lado de Balbuena e Cássio, são os titulares exceções, que não estão pendurados.

A lista dos atletas ameaçados de ficarem fora da decisão conta com Fagner, Guilherme Arana, Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Jô. Pablo acredita que os companheiros não deverão entrar em campo preocupados com a situação.

“Jogador entra em campo e esquece esse lance. Entrar com um pé atrás para não levar cartão pode prejudicar o jogador. Difícil o cara entrar em uma final de campeonato e saber que se levar amarelo não pode jogar outro jogo, mas tem que saber como lidar com isso”, avisou o defensor corintiano.

Em relação ao jogo contra a Ponte Preta, o jogador repetiu diversas vezes que foco e concentração são fundamentais para conseguir um bom resultado. “Temos que entrar muito concentrado. Será um jogo difícil. A Ponte é qualificada e se chegou na final, chegou por méritos. Tem que entrar ligado para não ser surpreendido”, comentou.

Corinthians e Ponte se enfrentam neste domingo, às 16h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo da volta está marcado para ser realizado no domingo que vem, dia 7, na Arena Corinthians.