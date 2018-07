Pablo e Fagner voltam ao Corinthians para estreia no Brasileirão

O Corinthians estreia no Campeonato Brasileiro diante da Chapecoense neste sábado, às 19 horas, em Itaquera. Devido ao calendário apertado, o time que vai a campo não teve tempo de fazer um trabalho específico para a competição. Nesta sexta-feira, os titulares que jogaram no meio da semana fizeram um treino regenerativo pelo segundo dia consecutivo para evitar novos problemas físicos no elenco.

Entre os 23 jogadores relacionados pelo técnico Fábio Carille, a novidade é a volta de do lateral-direito Fagner, que cumpriu suspensão imposta pela Conmebol e não viajou a Santiago para a partida contra o Universidad de Chile pela Copa Sul-Americana, e do zagueiro Pablo, recuperado de uma sinusite e vetado pelo departamento médico. Descansados, ambos treinaram com os reservas, nesta sexta-feira, no gramado do CT Joaquim Grava.

Com folgas programadas para domingo e segunda-feira da próxima semana, o Corinthians começará jogando com a mesma formação tática usada na primeira partida contra a Ponte Preta na final do Campeonato Paulista. Os prováveis titulares são: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Sem tempo de comemorar a conquista do título paulista, o Corinthians garantiu a classificação à segunda fase da Copa Sul-Americana, na última quarta-feira, com a vitória por 2 a 1 sobre a La U - depois do triunfo por 2 a 0 na ida. O retrospecto positivo aumenta a confiança da equipe para a disputa do Brasileirão.

Veja a lista de relacionados do Corinthians:

Goleiros: Cássio e Walter.

Defensores: Balbuena, Fagner, Guilherme Arana, Léo Santos, Pablo e Pedro Henrique.

Meio-campistas: Fellipe Bastos, Gabriel, Marciel, Maycon, Paulo Roberto, Camacho, Jadson, Pedrinho e Rodriguinho.

Atacantes: Clayton, Jô, Kazim, Léo Jabá, Marquinhos Gabriel e Romero.