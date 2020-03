Pablo encerra jejum de nove jogos sem marcar e é elogiado no São Paulo

Pablo decidiu a vitória por 2 a 1 do São Paulo sobre o Santos. Ele entrou no segundo tempo na vaga do zagueiro Bruno Alves e fez os dois gols na virada no Morumbi. O atacante não balançava as redes desde o dia 22 de janeiro, na estreia da temporada, e encerrou o jejum de nove partidas sem marcar.

Após o clássico, Pablo foi elogiado pelo técnico Fernando Diniz. Durante o jejum, o atacante passou a receber críticas dos torcedores. Principalmente por causa da derrota para o Binacional, pela estreia da Libertadores, quando o jogador desperdiçou chances claras para ampliar o placar e o São Paulo levou a virada por 2 a 1.

"Mais do que precisando, ele estava merecendo. Está fazendo uma boa temporada, tem jogado constantemente bem a maioria dos jogos. Ficou marcado pelos gols perdidos contra o Binacional, mas vem fazendo boa temporada", afirmou Fernando Diniz.

Na saída de campo depois do clássico contra o Santos, Pablo recusou o pedido de entrevista. Quem falou sobre a redenção do jogador foi o meia-atacante Vitor Bueno, que valorizou a postura do companheiro durante o jejum de gols.

“O Pablo sabe que é importante para nossa equipe. Todo mundo passa por momentos ruins, mas ele não abaixou a cabeça e resolveu o jogo. Claro que não fez os gols sozinho, é um conjunto. A equipe toda está de parabéns", disse Vitor Bueno.