Pablo exalta parceria com Diego Souza: 'Ele é diferenciadíssimo'

O trio de ataque do São Paulo mostrou efetividade e cada um marcou um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino nesta quinta-feira pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Everton, Diego Souza e Pablo garantiram a vitória.

Ao deixar o gramado, Pablo mandou um recado para quem acha que ele não pode atuar ao lado de Diego Souza na frente. Os dois jogaram centralizados e deu certo. "O Diego é um jogador diferenciadíssimo. Por isso jogou na seleção e em grandes clubes. É fácil jogar com o Diego. Nós mal treinamos juntos para jogar mesmo. Mas é muito legal jogar com ele. Ter essa parceria é muito bom" comentou.

Outro que teve boa atuação foi Nenê. Ele deu belo passe para Everton, que marcou o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Foi a terceira assistência do meio-campista em dois jogos no Paulistão. "Fico muito feliz em poder ajudar. Esse é o meu trabalho, dar assistência. É o minha primeira obrigação, digamos assim. Estou feliz por ter participado e ter conquistado mais um grande resultado para o São Paulo", comemorou.

O resultado mantém o time tricolor na ponta do Grupo D, com seis pontos. O São Paulo agora se prepara para o clássico contra o Santos no domingo, às 17h, no Pacaembu, pela terceira rodada do Estadual. O Novorizontino, que vinha de vitória na estreia, volta a campo também no domingo, mas às 19h, para enfrentar o Mirassol, fora de casa.

Com a boa vitória o São Paulo também demonstra que a equipe está evoluindo de olho no primeiro duelo contra o Talleres, da Argentina, no dia 6 de fevereiro, pela segunda fase preliminar da Copa Libertadores.