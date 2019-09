Pablo lamenta empate do São Paulo e diz: 'Só uma equipe quis jogar'

O atacante Pablo lamentou o empate do São Paulo por 1 a 1 com o CSA, na noite deste domingo, no Morumbi, no último jogo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A equipe tricolor saiu atrás do placar, com gol sofrido aos nove do segundo tempo tempo, e buscou a igualdade aos 41 minutos.

Para Pablo, apenas o São Paulo "quis jogar". O atacante lembrou que a equipe tricolor finalizou 27 vezes na partida, enquanto o adversário chutou em oito oportunidades.

"Uma pena. Ficou bem nítido que só uma equipe quis jogar. Finalizamos muito, mas infelizmente a bola não entrou. Temos que seguir porque o nosso objetivo é o título. Tomamos o gol em uma bobeira", lamentou Pablo.

Pablo foi uma das novidades no São Paulo para a partida. Ele não atuava desde o dia 13 de julho, quando sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito durante o clássico contra o Palmeiras.

A outra novidade no time titular foi o meia Hernanes, recuperado de lesão na coxa direita sofrida no dia 10 de agosto, no clássico contra o Santos. Os atacantes Alexandre Pato e Toró entraram no segundo tempo. Eles também estavam no departamento e não jogavam desde a partida diante do Santos.

Com o empate por 1 a 1, o São Paulo caiu para o sexto lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Na próxima rodada, a equipe tricolor visita o Botafogo no sábado, às 11h, no Engenhão.