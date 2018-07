Pablo Mouche é relacionado e pode estrear pelo Palmeiras

O Palmeiras encerrou na manhã deste sábado, na Academia de Futebol, a preparação para o jogo com o Cruzeiro, domingo, no Pacaembu, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, sob a expectativa de estrear o atacante Pablo Mouche. Afinal, o argentino foi incluído na lista de relacionados para o duelo pelo técnico Ricardo Gareca.

O treinador não revelou se Mouche será titular ou ficará no banco de reservas diante do Cruzeiro. Mas se for escalado, ele deve formar o trio ofensivo do Palmeiras com Diogo e Henrique - nesse caso, Leandro seria relegado ao banco de reservas.

Além de Mouche, a lista de relacionados do Palmeiras tem outras novidades. São os casos do meia Felipe Menezes, recuperado de lesão, do zagueiro Lúcio e do atacante Henrique, que cumpriram suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos, na última quinta-feira. A relação também conta com o zagueiro Gabriel Dias e o atacante Érik, promessas das divisões de base do clube.

Em compensação, o Palmeiras terá alguns desfalques neste domingo. O goleiro Fernando Prass segue em recuperação de lesão no cotovelo, enquanto os volantes Marcelo Oliveira e Wesley estão suspensos.

Batido pelo Santos, o Palmeiras ocupa a 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 13 pontos, e tentará se reabilitar diante do Cruzeiro.

Confira a lista de relacionados divulgada por Gareca:

Goleiros: Fábio e Deola.

Zagueiros: Lúcio, Wellington, Gabriel Dias e Tobio.

Laterais: William Matheus, Wendel e Victor Luis.

Volantes: Renato, Josimar e Eguren.

Meias: Felipe Menezes, Bruno César e Mendieta.

Atacantes: Leandro, Diogo, Henrique, Érik e Mouche.